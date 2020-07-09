Карачи, Пакистан, , 00:50 — REGNUM Неизвестные бросили гранату в пекарню в городе Карачи на севере Пакистана, сообщает Hum News.

Сообщается, что двое неизвестных подъехали к предприятию на мотоцикле, бросили гранату и скрылись с места происшествия. В результате взрыва погиб владелец пекарни, еще несколько человек получили ранения. По происшествию ведется расследование. По одной из версии полиции, нападение могло быть связано с рэкетом.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.