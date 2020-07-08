Лондон, , 23:41 — REGNUM В одном из районов Лондона строительный кран упал на жилые дома, убив одного человека и ранив ещё четверых, сообщает 8 июля The Guardian.

По информации издания, инцидент произошел в 16:39 мск.

Уточняется, что 20-метровый кран, который использовался для строительства многоэтажного дома, рухнул на два жилых дома в районе Комптон Клоуз.

Одна женщина погибла на месте. Её тело было найдено на первом этаже в ходе спасательной операции.

Кроме того, два человека были госпитализированы с травмами головы, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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