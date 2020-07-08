Сочи, Краснодарский край, 8 июля 2020, 22:43 — REGNUM Прошедший в Сочи ливень разрушил линии электропередач, повалил деревья и подтопил некоторые улицы, сообщает 8 июля пресс-служба муниципалитета города.
Городские власти объявили режим повышенной готовности и принимают меры по устранению аварий.
Повалены десятки деревьев, спасатели убирают их с проезжей части. Одно из деревьев упало на линию электропередачи, энергетики восстанавливают энергоснабжение.
Некоторые улицы подтоплены, движение автотранспорта на ряде участков затруднено.
Штормовое предупреждение, объявленное перед залповым ливнем, продолжает действовать. МЧС не исключает формирования смерчей над морем.
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