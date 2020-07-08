Волгоград, , 21:31 — REGNUM В Волгоградской области около 21:00 по местному времени был локализован природный пожар в в хуторе Княжинский-2 городского округа город Михайловка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дальнейшей угрозы распространения пожара в населенном пункте нет. Спасатели проливают водой тлеющие очаги. Также в волгоградский аэропорт из Ростова-на-Дону прибыл вертолет МЧС России Ми-8, который готов к работе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 июля в районе населенного пункта Княжинский-2 загорелось поле с пшеницей. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на строения хутора, среди которых был один жилой дом. Люди были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

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