Калининград, , 19:01 — REGNUM В Калининградской области задержан представитель Ингушетии в регионе Хаваж Хашиев. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, пишет Калининград.Ru.

О происшествии сообщили в Следственном комитете по региону, не уточнив однако, что к инциденту причастен полпред Ингушетии Хаваж Хашиев. Так, по данным следственного органа, вечером 4 июля в поселке Волочаевское Светловского городского округа произошло убийство местного жителя.

В результате конфликта один из его участников — 53-летний ранее не судимый житель областного центра — ударил ножом в область груди своего 44-летнего знакомого. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался в тот же день в больнице.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.