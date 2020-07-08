Березники, Пермский край, , 18:48 — REGNUM Компания «Уралхим» приняла решение остановить работу своего филиала в Березниках пермского края (завода «Азот»). Причиной для такого решения стало загрязнение реки Кама, сообщает пресс-служба компании.

По данным предприятия, в водоеме, откуда осуществляется забор воды для производства удобрений, резко увеличилось содержание хлоридов кальция. Высокий уровень загрязнения фиксируется в течение двух дней (7−8 июля). Такое качество воды угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. Вследствие вынужденной остановки филиал «Азот» несет значительные убытки.

Руководство «Уралхима» обратилось в разные инстанции с просьбой провести проверку и выяснить источник и причину загрязнения.

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края организовала проверку информации по факту возможного загрязнения Камы. Взяты пробы воды для проведения лабораторных исследований.

В надзорном ведомстве отметили, что в ходе проверки дадут правовую оценку деятельности предприятий, осуществляющих использование водного объекта в промышленных целях, соблюдение ими природоохранного и водного законодательства.