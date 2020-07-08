Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который в нетрезвом состоянии решил покатать 12-летнего школьника на переделанной в багги «Оке». В результате водитель не справился с управлением, пассажир погиб. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, ранним утром 7 июля 39-летний нетрезвый мужчина выехал вместе с 12-летним мальчиком на автомобиле «Ока», переоборудованным кустарным способом в багги, без государственных регистрационных знаков на автодорогу Громово — поселок Приладожское в Приозерском районе Ленинградской области.

В результате чего мужчина проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, выбрал скорость движения, которая не соответствует дорожным условиям из-за чего не справился с управлением и допустил занос автомобиля от чего тот опрокинулся.

«В результате чего, находящийся в автомобиле 12-летний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Отметим, по данным ГИБДД, водитель также получил ранения средней степени тяжести.