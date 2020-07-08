Волгодонск, Ростовская область, , 18:45 — REGNUM В Ростовской области утонул 11-летний мальчик. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 7 июля на городском пляже Волгодонске, где ребёнок отдыхал вместе с матерью и знакомыми. Мальчик зашёл в воду, затем начал тонуть. Несмотря на предпринятые меры, ребёнок скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев трагедии. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ранее привела печальную статистику несчастных случаев с детьми.

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