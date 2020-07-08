Волгоград, , 18:40 — REGNUM В Волгоградскую область для тушения природных пожаров из Ростова-на-Дону вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На 20:00 по местному времени также запланирован вылет самолета ИЛ-76 из московского аэропорта Раменское.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ольховском и Михайловском районах возгорание сухой травы привело к лесным пожарам. В Михайловском районе огонь перекинулся на строения ближайшего населённого пункта.

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