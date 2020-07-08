Геленджик, Краснодарский край, , 18:25 — REGNUM Двухнедельная норма дождей выпала в Геленджике всего лишь за полчаса, сообщает 8 июля местная администрация.

Обильные осадки выпали после длительной жары и засухи, из-за которых ранее возникали проблемы с водоснабжением.

Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики с мощными потоками воды, несущимися по улицам города и сносящими с ног пешеходов.

Местные власти вывели на улицы сотрудников коммунальных служб и шесть единиц техники для уборки грязи и камней. На некоторых улицах обрушились крупные ветви деревьев.

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