Геленджик, Краснодарский край, 8 июля 2020, 18:25 — REGNUM Двухнедельная норма дождей выпала в Геленджике всего лишь за полчаса, сообщает 8 июля местная администрация.
Обильные осадки выпали после длительной жары и засухи, из-за которых ранее возникали проблемы с водоснабжением.
Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики с мощными потоками воды, несущимися по улицам города и сносящими с ног пешеходов.
Местные власти вывели на улицы сотрудников коммунальных служб и шесть единиц техники для уборки грязи и камней. На некоторых улицах обрушились крупные ветви деревьев.
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