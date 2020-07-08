Волгоград, , 18:20 — REGNUM В Ольховском районе Волгоградской области огонь с загоревшейся травы в районе населённого пункта Липовка распространился на лесные насаждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Из-за сильного ветра огонь распространился на лесные насаждения, горит более 80 гектаров соснового леса. На месте задействованы 56 человек личного состава и 19 единиц техники.

Спасатели предупредили, что огонь может перекинуться на строения в населённом пункте Ягодное. Оттуда тоже могут эвакуировать людей, как и из хутора Княжеский 2 в Михайловском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области лесной пожар перекинулся на жилые дома