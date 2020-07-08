Волгоград, , 18:11 — REGNUM В Волгоградской области в Михайловском районе лесной пожар перекинулся на дома в населенном пункте Княжеский 2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации спасателей, из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 15 строений, из которых один дом — жилой. Из опасной зоны эвакуировали людей. Из них 12 человек размещены в Арчединской среднеобразовательной школе, остальные отправились к родственникам.

На месте задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц техники.