Пикалёво, Ленинградская область, , 18:08 — REGNUM В Бокситогорском районе Ленинградской области на федеральной трассе «Кола», в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком два человека погибли, еще четыре пассажира легкового автомобиля получили ранения. Об этом 8 июля сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло в среду около 12:45 на 348 км автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин федеральной трассы Р-21 «Кола».

41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115, следуя со стороны поселка Самино в сторону города Пикалево, попытался совершить разворот, не убедившись в безопасности маневра и не включив поворотник. В результате чего отечественный легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП погибли два человека, пострадали четыре человека. Все находились в автомобиле ВАЗ 2115», — сообщили в дорожной полиции.