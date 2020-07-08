Ульяновск, , 17:58 — REGNUM В Ульяновской области завершено разбирательство по уголовному делу в отношении безработного жителя Перми, которого обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела договорился через интернет о реализации наркотического средства в Ульяновской области и Татарии — в городах Казань, Набережные Челны и Ульяновск. Запрещённый товар он должен был оставлять в «закладках».

В надзорном органе отмечают, что мужчина был задержан 25 марта в Старомайнском районе после извлечения из тайника более 2 кг наркотика.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой»). Ему назначено шесть лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске осуждены члены преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков в регионах Поволжья. В ходе обысков у них изъято около 12 кг наркотиков: правоохранители установили, что они делали «закладки» в подъездах и во дворах домов, возле различных строений и сооружений.

Подробнее: В Ульяновске у преступной группы изъято 12 кг наркотиков