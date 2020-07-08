Нижний Новгород, , 17:50 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере»). Задержан генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2020 году гендиректор совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

В частности, на поставку оборудования по контракту на 16 млн рублей с компанией из Саратова за невыплату неустойки с поставщика в размере 1,236 млн рублей подельники через посредника в газотранспортном ООО вымогали и получили от представителя компании технику на 450 тыс. рублей и деньгами 200 тыс. рублей.

Техника была передана гендиректору компании, а сотрудник при получении взятки в 200 тыс. рублей был задержан в поселке Починки.

В ближайшее время Югаю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Миних уже заключен под стражу, еще два фигуранта отправлены под домашний арест. В ходе обысков были изъяты крупные суммы наличных средств, а также техника.

Ранее о задержании главы компании сообщало НИА «Нижний Новгород». По данным издания при обыски следователи обнаружили телефоны Vertu, инкрустированные драгоценными камнями и металлами.

ИА REGNUM напоминает, компания входит в группу «Газпром», занимая третье место в ПАО по протяжённости используемых газопроводов. ООО поставляет газ в 15 регионов России.

В прошлом году в Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск к ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» от краснодарского ООО «Трубокомплект» на сумму 2077 893 336,56 рубля.