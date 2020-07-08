Салехард, , 17:17 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по факту сокрытия информации об аварии и о загрязнении реки Пякупур нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что 27 июня 2020 года на Восточно-Пякутинском месторождении АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» прорвало нефтесборный трубопровод. Произошёл разлив нефтесодержащей жидкости, и была загрязнена территория лесного участка, а также акватория рек Котутаяха и Пякупур на протяжении 24 км.

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» сообщило об аварии в Северо-Уральское управление Ростехнадзора лишь после начала прокурорской проверки по информации СМИ.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ («Сокрытие или искажение информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды»).