Ростов-на-Дону, , 17:08 — REGNUM В Ростовской области с начала лета погибли 26 детей в возрасте от одного года до 18 лет. Печальную статистику в ходе онлайн-брифинга 8 июля привела министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

Так, в июне скончались 18 детей в возрасте от одного года до 18 лет. Десять из них — от внешних причин. Есть случаи, связанные с употреблением запрещённых препаратов, утопления в воде, падения из окон. С начала июля погибли восемь детей. Среди причин — дорожные аварии.

ИА REGNUM напоминает, что на днях в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского утонул 15-летний подросток. 7 июля в Мартыновском районе водитель насмерть сбил девочку 2015 года рождения.

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