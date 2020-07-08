Ханты-Мансийск, , 16:57 — REGNUM В Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа проводятся обыски в связи с делом о мошенничестве на сумму не менее 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным, полученным от источника, обыски связаны с уголовным делом, о котором уже официально заявлялось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, руководитель ряда организаций в период с 2014 года по март 2020 года совершал хищение денежных средств бюджетных спортивных учреждений по заключённым с ними договорам на оказание услуг. Фактически работы не выполнялись или выполнялись частично.

Речь шла о таких спортивных учреждениях, как «ЮграМегаСпорт», «Центр адаптивного спорта Югры», «Югорский колледж олимпийского резерва» и другие. Фигурант был помещён под домашний арест.

По данным источника ТАСС обвиняемым по делу проходит один из учредителей Федерации баскетбола Ханты-Мансийска.

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