Ростов-на-Дону, , 16:54 — REGNUM Жизни пилота рухнувшего в Ростовской области вертолёта Ми-2 ничего не угрожает. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июля сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По словам главы ведомства, после крушения винтокрылой машины пилот был госпитализирован в Сальскую больницу. Однако в настоящее время получает лечение в отделении сочетанной травмы БСМП Ростова-на-Дону. Ему проведена операция.

«Его жизни ничего не угрожает, но лечиться ему ещё придётся», — отметила Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занялся изучением обстоятельств крушения вертолёта Ми-2 в Пролетарском районе. Вертолёт, принадлежащий ЗАО «Дон-Аэро-Сервис», рухнул в районе хутора Кирсалово. На борту находились два человек, один из них погиб.

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