Киев, , 16:48 — REGNUM Пожар на Луганщине произошел явно не без преступного умысла, заявил прессе 8 июля народный депутат Верховной рады Сергей Шахов.

Парламентарий уточняет, что если на Украине горит лес — значит выгодно скрыть его вырубку, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда туда выехала ВСК (временная следственная комиссия) на проверку … Лично я, в такие совпадения не верю», — отметил Шахов.

При этом депутат не уточняет, какая именно комиссия выезжала в регион и с какими целями.

Он отмечает, что вообще в Донбассе процветает незаконная вырубка лесов и высказывает мнение, что к умышленному поджогу могут быть причастны руководители местного областного управления полиции.

«Независимое расследование возможно только, если им займутся правоохранители из Киева — нельзя доверять расследование тем, кто, вероятно, причастен к поджогу. Пятеро погибших, десятки раненых, более 100 сгоревших домов, пожарные из разных уголков Украины. А кто ответит?», — задался вопросом он.

ИА REGNUMнапоминает, что лесные пожары в регионе начались 6 июля, а 7 июля масштаб бедствия резко вырос, поскольку огонь перекинулся на несколько населенных пунктов. По предварительным данным на утро 8 июля как минимум 5 человек погибли, 22 — в больницах с травмами разной степени тяжести, десятки домов или полностью уничтожены, или имеют тяжелые повреждения. Утром 8 июля на место событий на несколько часов прибыла делегация из Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским.