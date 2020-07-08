Владикавказ, , 16:35 — REGNUM В Северной Осетии погиб игрок регби-клуба «Сибирь» Аслан Кочиев. По сообщениям местных СМИ, он отдыхал на базе отдыха «Причал» в Дигоре и утонул. Спортсмену было 24 года.

Факт гибели Аслана Кочиева подтвердили в регбийном клубе. На официальной странице в Instagram коллеги выразили слова соболезнования родным и близким.

«Наш клуб приносит свои соболезнования всем родным и близким Аслана. Он был прекрасным человеком и спортсменом», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Аслан был человеком «с огромным добрым сердцем», всегда готовым прийти на помощь.