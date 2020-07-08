Челябинск, , 16:10 — REGNUM В Челябинске машина скорой помощи опрокинулась после удара от автомашины «Тойота», Об этом сообщают очевидцы.

После тарана от иномарки скорая опрокинулась на бок. Находившиеся поблизости люди бросились на помощь и смогли поставить её на колёса.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Среди пострадавших три человека, в том числе роженица.

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