Альметьевск, Татария, , 16:07 — REGNUM В Альметьевске в среду, 8 июля, днем на улице Ленина загорелся ТЦ «Панорама». Фото и видео публикуют очевидцы с места происшествия в соцсетях.

По представленному материалу видны густые клубы дыма и пламя. О пострадавших информации пока нет. Известно, что из-за карантина по коронавирусу торговый комплекс не работал, в нем находилась лишь охрана. В крупном торговом помещении располагались более 130 магазинов, фудкорт и кинотеатр.

На пульт МЧС по РТ сообщение о возгорании поступило в 15:05. К приезду спасателей у здания горел фасад, имелось сильное задымление. В 15:15 пожар локализовали.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах 28 июня на территории АЗС загорелся бензовоз, пострадавших нет.

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