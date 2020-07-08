Москва, , 15:39 — REGNUM Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предпринимает меры, чтобы узнать в каких условиях находится под стражей подозреваемый в государственной измене советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Об этом 8 июля заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правозащитник указал, что в СПЧ следят за делом Сафронова. Однако комментировать его обстоятельства пока рано в силу недостаточного количества сведений.

«Сейчас очень много «хайпа» вокруг дела, но нет никакой информации, кроме того, что он задержан, кроме того, что дело рассматриваемое в суде состоит из семи томов. Сейчас мы принимаем меры, усилия к тому, чтобы узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы, все ли там в порядке, надеюсь в ближайшее время эта информация будет», — сказал Фадеев.

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