Алатырь, Чувашия, , 15:11 — REGNUM В Чувашии под уголовное преследование попал 25-летний инспектор ДПС в Алатыре. Его подозревают в попытке получить взятку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что вечером 2 июля 2020 года в Алатыре автоинспектор во время несения службы задержал автолюбителя, ранее лишённого водительских прав.

«Но он не составил протокол о совершенном административном правонарушении и предложил освободить от ответственности за 5 тыс. рублей, которые задержанный обязался передать ему в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что 6 июля фигурант уголовного дела подъехал на своем личном автомобиле к дому нарушителя, и в салоне машины состоялась передача денег. Эти действия были пресечены сотрудниками полиции и УФСБ по Чувашии.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на получение мелкой взятки»). Расследование продолжается.

В МВД по Чувашии отмечают, что по данному факту проводится служебная проверка и в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 6, расположенной в Чебоксарском районе. Его обвиняют в серии преступлений коррупционной направленности, включая получение взятки.

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