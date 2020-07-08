Краснокаменск, Забайкальский край, , 15:08 — REGNUM Свой сон в автомобиле глава Краснокаменского района Забайкалья Алексей Заммоев объяснил усталостью: он заснул в ожидании ремонтников, которые должны были помочь с его внезапно вышедшим из строя автомобилем. Об этом со ссылкой на слова самого чиновника сообщает chita.ru.

«Машина сломалась. Стоял, ждал, когда приедут помочь, уснул. Нормальным был. Меня никто не нюхал», — заявил Заммоев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Инцидент Краснокаменск» опубликовал видео со спящим главой муниципалитета, известив о том, что в машине пахло перегаром. Правительство Забайкальского края пообещало провести служебную проверку.

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