Ассен, , 14:48 — REGNUM Десятки фермеров, заблокировавших в знак протеста проезд к заводу по переработке отходов, арестованы сотрудниками полиции Нидерландов. Об этом 8 июля сообщает портал NL Times.

Уточняется, что, фермеры, являющиеся участниками протестных акций, были арестованы утром 8 июля в провинции Дренте за нарушение запрета на использование сельскохозяйственной техники для протестов. По данным полиции, они перегородили своей техникой проезд к компании по переработке отходов Attero в городе Вейстер.

При этом ранее власти провинций Дренте, Гронинген и Фрисландия приняли решение о временном запрете протестов с использованием сельскохозяйственной техники, который продлится как минимум до 13 июля.

Также, по информации местной полиции, о таких протестах в последние дни не объявлялось заблаговременно, что не дало правоохранителям обеспечить безопасность данной акции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, фермеры в Нидерландах выражают свой протест относительно намерения министра сельского хозяйства страны Каролы Скаутхен с сентября ввести запрет на добавление протеина в корм животных, для снижения уровня выбросов оксида азота в атмосферу.