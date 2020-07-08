Томск, , 14:40 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в убийстве двоих работников базы «Хардикова заимка», арестован в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в региональном следственном управлении СКР.

Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства двоих сотрудников базы «Хардикова заимка» (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц»).

8 мая на территории указанной базы в Томском районе обнаружили тела двоих сотрудников с огнестрельными ранениями. В результате совместных действий следователей и полицейских 6 июля был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 42-летний томич. Мужчине предъявлено обвинение. Он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о телах, обнаруженных после тушения пожара на территории томской турбазы, поступила следователям из полиции.

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