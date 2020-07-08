Чита, , 14:32 — REGNUM Пожароопасная обстановка в регионах Сибири и Дальнего Востока продолжает оставаться напряженной. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение пресс-службы забайкальского губернатора, в котором сказано:

Лесные пожары в Забайкалье Пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

«Дым над Читой ощущается из-за действующих лесных пожаров в соседних субъектах Забайкальского края».

На утро 8 июля в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади 1128 гектаров. К исходу суток планируется два пожара локализовать и два ликвидировать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки пожароопасная обстановка ухудшилось в лесах соседней Иркутской области. На утро 8 июля действующими там оставались 68 пожаров общей площадью 51 792,6 га.

Причём большую часть лесных очагов тушить не собираются (труднодоступная территория в 37 494 га находится в зоне контроля).

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