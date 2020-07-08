* ИГ — запрещённая в России организация

Милан, Италия, , 14:27 — REGNUM Жителя итальянского Милана, принявшего ислам, заподозрили в приверженности идеям радикального ислама. Мужчина арестован, сообщает 8 июля газета La Stampa.

38-летнего Николу Феррару арестовали за пропаганду идей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через социальные сети. Миланец стал разделять радикальные идеи в 2015 году, он общался с другими экстремистами через соцсети.

Против мужчины, которого стали называть Исса, выдвинули обвинение в подстрекательстве к совершению преступления — войне с людьми другой веры — с использованием электронных средств. Следствие полагает, что на сторону экстремистов Феррара пытался склонить двух несовершеннолетних, которые, как и он, посещали исламский культурный центр.