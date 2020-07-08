Душанбе, , 14:22 — REGNUM Причиной возникновения возгорания в торговом центре «Душанбе Молл» стало короткое замыкание проводки. Такую предварительную версию приводит пресс-служба МВД Таджикистана.

По данным ведомства, в тушении пожара было задействовано 14 пожарных расчётов. На момент прибытия к месту ЧП пожарных, горел один квадратный метр потолка туалета на третьем этаже. Однако плотное задымление распространилось на третий и четвёртый этажи.

Из торгового центра оперативно были эвакуированы около 250 человек, никто не пострадал.

Напомним, инцидент произошёл вчера, 7 июля, в 14 часов 40 минут по местному времени.