Волчанск, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело из-за смертельного травмирования рабочего в Волчанске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

3 июля 2020 года рабочий одного из промышленного предприятия заменял трубу холодного водоснабжения в траншее, и на мужчину сошёл пласт земли. Гражданин скончался на месте происшествия.

«Как полагает следствие, сход пласта земли произошёл из-за того, что стенки траншеи не были надлежащим образом укреплены», — сообщили следователи.

Ведомство устанавливает все обстоятельства происходящего, собирает доказательную базу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи начали проверку после смерти женщины от урагана в Полевском (Свердловская область).

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