Найроби, , 14:19 — REGNUM Полиция Кении применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников ежегодного марша, проходящего в столице страны, Найроби. Несколько активистов были арестованы. Об этом передает ВВС Swahili.

Митинг был приурочен к 30-й годовщине акции протеста «Саба Саба», что в переводе с суахили означает «седьмой день седьмого месяца», против авторитарного режима покойного президента Кении Дэниэла арапа Мои.

Как передают корреспонденты ВВС, в этом году марш пользовался особенной популярностью жителей города, поскольку его участники также выражали протест в связи с жестокостью полиции во время реализации карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

По данным правозащитников, сотрудники полиции Кении виновны в гибели более 20 человек с момента введения комендантского часа в марте 2020 года.