Томск, , 14:10 — REGNUM За сутки в Томской области зарегистрировано три ЧП на водоёмах, сообщили ИА REGNUM 8 июля в администрации региона.

Одна из трагедий произошла на протоке реки Ларьеган в районе деревни Ларино Александровского района. По словам очевидцев, молодой мужчина, переплывая реку, самостоятельно выбрался на противоположный берег и перестал подавать признаки жизни. Врачи констатировали смерть 18-летнего мужчины.

В Молчановском районе продолжаются поиски 15-летней девушки. По сообщению в ЕДДС, предположительно она утонула на Оби в районе села Сарафановка.

Также поиски продолжаются в Асиновском районе близ села Ягодное. По предварительным данным, утонул мужчина 1962 года рождения.

Жителей Томской области призывают соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Всего в Томской области с начала 2020 года зарегистрировано девять происшествий на воде. Девять человек погибли, одного удалось спасти.

Напомним, за аналогичный период 2019 года в регионе было зарегистрировано 25 ЧП на водоёмах с 18 спасенными и 17 погибшими.

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