Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM В Свердловской области из озера Балтым извлечено тело девятилетнего мальчика. Об этом пишут СМИ.

Ребёнок пропал 7 июля. Начались его поиски, в которых приняли участие сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. В ходе поисковых мероприятий водолаз нашёл тело ребёнка в озере. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Сейчас по факту гибели мальчика идут проверки. Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона, по данным на 7 июля, в водоёмах региона погибли 11 человек, из которых трое детей.

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