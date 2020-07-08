Москва, 8 июля 2020, 13:55 — REGNUM Подсчитанная Росприроднадзором сумма (148 млрд рублей), оценивающая ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, рекордна, считает председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. Об этом 8 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что компания «Норникель» вправе оспорить ущерб от разлива топлива, подсчитанный Росприроднадзором, однако вред от ЧП в Норильске официально зафиксирован.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минприроды ответил на несогласие «Норникеля» с оценкой ущерба от ЧС