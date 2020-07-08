Москва, , 13:55 — REGNUM Подсчитанная Росприроднадзором сумма (148 млрд рублей), оценивающая ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, рекордна, считает председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. Об этом 8 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Общественной палаты России.

«Озвученная Росприроднадзором сумма, оценивающая ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, рекордна. Её размер представляется сопоставимым масштабам последствий, ощущать которые Арктика будет долгие годы, — считает Шаройкина. — Это может стать прецедентом в истории возмещения экологического ущерба в России, способным повысить ответственность бизнеса, от деятельности которого зависит благополучие природы, и исключить саму возможность повторения подобного негативного сценария в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что компания «Норникель» вправе оспорить ущерб от разлива топлива, подсчитанный Росприроднадзором, однако вред от ЧП в Норильске официально зафиксирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минприроды ответил на несогласие «Норникеля» с оценкой ущерба от ЧС