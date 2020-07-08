Махачкала, , 13:42 — REGNUM Власти Дагестана в связи с серьезной ситуацией, вызванной лесными пожарами, ввели особый противопожарный режим. Он распространяется на 10 регионов, в том числе Кизлярский, Тарумовский, Ногайский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Казбековский, Буйнакский, Унцукульский, Гергебильский и Сергокалинский.

Об этом в ходе совещания под руководством председателя правительства РД Артёма Здунова сообщил врио председателя Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов. По его словам, в число регионов, где действует особый противопожарный режим, вошли те, в которых установлен 5 класс пожарной опасности.

От главы ведомства поступило предложение об объявлении такого режима на всей территории Дагестана, проект постановления правительства об этом уже подготовлен. Согласно указу комитета введено ограничение на посещение гражданами лесов. На всех лесных территориях будет организовано патрулирование, лица, которые будут уличены в розжиге костров, поплатятся штрафами.

В ходе совещания было отмечено, что за последние дни в Дагестане зарегистрировано семь пожаров, ликвидированы четыре. Два очага возгорания пока не удалось ликвидировать на территории лесного массива вблизи Махачкалы и один — в Казбековском районе.

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