Красноярск, , 13:36 — REGNUM Авиапожарные из регионов России помогают тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 8 июля в региональном министерстве лесного хозяйства.

Группу для оперативного тушения возгораний в тайге увеличили в ангарской группе районов. К работе уже приступили 78 авиапожарных из Северо-Западного федерального округа — сотрудники Единого лесопожарного центра Архангельской области, Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, Регионального лесопожарного центра Республики Коми, Вологодской базы авиационной охраны лесов. Они работают в Эвенкийском, Богучанском, Мотыгинском и Кежемском районах Красноярского края.

По прогнозам специалистов, ситуация с лесными пожарами в ангарской группе районов и северной части края может ещё осложниться, так как жара и засуха затягиваются. Ситуация круглосуточно контролируется с помощью космомониторинга.

На сегодняшний день с лесными пожарами на севере Красноярского края борются свыше 1400 человек. Используется более 170 единиц техники, более 20 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 172 тыс. га.

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