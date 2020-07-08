Джакарта, , 13:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Северная Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 8 июля в 11:03 поместному времени. Эпицентр землетрясения находился в море в 47 км к юго-западу от округа Северный Ниас на глубине 14 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

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