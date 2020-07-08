Киев, , 13:19 — REGNUM Масштабные лесные пожары на Луганщине (в подконтрольной Киеву части региона) в настоящий момент не угрожают населенным пунктам.

Об этом сообщил на брифинге 8 июля глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он отметил, что спасатели со своими задачами справятся «в ближайшее время».

Чечеткин заявил, что критическая ситуация накануне возникла из-за очень сильного ветра, со скоростью порядка 25 м/с, который резко менял направление.

«Соответственно, пожар начала распространяться хаотично и в непрогнозируемых направлениях», — сказал представитель ведомства.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков уточнил, что днем 8 июля площадь чрезвычайной ситуации на Луганщине составляет около 5 тыс. га. Он также подтвердил, что следствие рассматривает три ключевые версии событий: неосторожное обращение с огнем, возгорание вследствие погодных условий, умышленный поджог.

ИА REGNUM напоминает, что лесные пожары в регионе начались 6 июля, а 7 июля масштаб бедствия резко вырос, поскольку огонь перекинулся на несколько населенных пунктов. По предварительным данным на утро 8 июля как минимум 5 человек погибли, 22 — в больницах с травмами разной степени тяжести, полностью уничтожено 24 дома и еще десятки домов имеют тяжелые повреждения. На место событий прибыла делегация из Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским.