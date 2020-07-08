Вологда, , 13:10 — REGNUM В Вологодской области за сутки утонули два подростка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, один из погибших — 15-летний житель Сокола. Вместе с друзьями юноша купался в водоеме у деревни Барское. Во время купания подросток стал тонуть, друзья пытались его спасти, но безрезультатно. Прибывшие на место водолазы извлекли из воды тело погибшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Тело еще одного подростка нашли накануне в водоеме у деревни Пятино. Мать 14-летнего сына забила тревогу после того, как сын не вернулся домой. Обстоятельства его гибели выясняют правоохранительные органы.