Уфа, , 13:02 — REGNUM Спасатели извлекли тело утонувшей девочки со дна реки Белая в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация об утоплении девочки 2006 года рождения в Бирском районе поступила к спасателям 6 июля текущего года.

Было установлено, что пятеро детей без присмотра взрослых гуляли на месте старой дамбы, которая находится под водой. По их словам в какой-то момент ребенок поскользнулся и начал тонуть. Девочка не смогла выбраться из-за сильного течения.

Отмечается, что спасатели ее искали на протяжении двух суток. Они обследовали свыше 1200 кв. метров дна р. Белая.

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