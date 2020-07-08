Юхнов, Калужская область, , 13:39 — REGNUM В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 28-летнего мужчины на реке Угре в Юхновском районе Калужской области. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, мужчина находился со своей семьей и друзьями на отдыхе. Компания выпивала спиртные напитки, после чего мужчина прыгнул в воду, где была небольшая глубина. По версии следствия, смерть наступила от удара о дно реки.

В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины.

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