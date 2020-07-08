Улан-Удэ, , 12:49 — REGNUM В Бурятии пьяные подростки сожгли «Жигули», транслируя происходящее в прямом эфире в соцсетях. Перед этим они катались на машине, нарушая правила дорожного движения, сообщает портал «Байкал-Daily».

В ходе поездки молодые люди спрашивали у подписчиков, что делать с автомобилем. В результате сошлись на том, чтобы сжечь легковушку.

«Ну вот реально, подписчики, всё ради вас. Если вы будете подписываться на нас, мы даже будем «Гелендвагены» сжигать. Мы будем сжигать всё», — заявил один из авторов видео.

После того, как автомобиль сломался, «блогеры» разбили стёкла, погнули капот, после чего облили бензином и подожгли. Сгоревшие останки подростки бросили на берегу водоёма.

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