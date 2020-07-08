Пенза, , 13:19 — REGNUM В Пензе на улице Московской утром 8 июля коммунальные службы пытались засыпать образовавшуюся яму песком, но автомобиль коммунальщиков сам стал ее заложником. О случившемся горожане рассказали в одной из соцсетей, публикуя фотографии с места происшествия.

Дорожный провал появился впервые сразу после появления здесь тротуарной плитки. С тех пор яма образуется регулярно и стало местной достопримечательностью. Коммунальные службы решили засыпать провал песком, но тяжелый грузовик сам попал в яму, асфальт не выдержал веса большегруза.

Жители столицы активно комментируют инцидент, высмеивая ситуацию.

По данным Penzainform, центральную городскую улицу начали ремонтировать еще с 2012 года. В администрации столицы области пояснили укладку дорогостоящей гранитной плитки тем, что она долговечнее и затраты по ее восстановлению будут сведены к минимуму. Но покрытие в последствие менялось неоднократно, да и сейчас его снова планируют отремонтировать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 19 ноября 2019 года в Пензе на улице Аустрина под землю провалился автомобиль с людьми, под асфальтом оказалась яма с кипятком. Погибли двое мужчин.

Читайте также: В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком — все новости