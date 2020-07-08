Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садов, обманным путём похитившей деньги родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурорская проверка прошла в детском саду № 9 «Солнечный» посёлка Чистоозёрный Каменского района на основании поступившей жалобы. Инспекция выявила, что заведующая дошкольным учреждением неоднократно просила родителей передавать деньги на оплату за детский сад ей лично либо переводить на банковскую карту. Сумма хищений превысила 280 тыс. рублей.

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».