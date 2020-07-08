Уфа, , 12:40 — REGNUM Машинист автомобильного крана получил ожоги в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел под утро 7 июля с рабочим ООО «Град» 28 лет. Мужчина выполнял заявку по погрузочно-разгрузочным работам и ждал очередного задания. А поскольку в ночное время было прохладно, то в кабине автомашины работал автономный обогреватель.

По предварительным сведениям, в кабине произошел хлопок после того, как был отключен этот прибор. В результате было выбито лобовое стекло, а рабочий получил ожоги тела.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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