Киев, , 12:31 — REGNUM Полиция Украины рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.

Об этом представитель полиции сообщил на брифинге 7 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовики не исключают, что пожары начались из-за умышленного поджога, или даже нескольких поджогов. Другие версии — погодные условия (в регионе последние дни стояла экстремальная жара с температурами около +40С) и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что 6 июля на территории Новоайдарского района бывшей Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 га, а 7 июля в связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха пожар распространился на несколько населенных пунктов. По предварительным данным на утро 8 июля как минимум 5 человек погибли, 22 — в больницах с травмами разной степени тяжести, полностью уничтожено 24 дома и еще 59 имеют тяжелые повреждения.