Норильск, Красноярский край, , 12:33 — REGNUM «Норильский никель» сегодня, 8 июля, выступил с заявлением о несогласии с расчетом ущерба окружающей среде в связи с разливом дизельного топлива в Норильске. В сообщении компании приводится несколько пунктов из отчета Росприроднадзора, которые не соответствуют реальному ходу ликвидационных работ и последствиям аварии, а также предложение о сотрудничестве в восстановительных мероприятиях.

По мнению компании, расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке. Ранее о «неожиданности» решения ведомства также говорили представители компании «РусАл» — одного из крупнейших акционеров «Норильского никеля».

Компания не согласна с использованием ведомством максимального коэффициента 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Данный коэффициент корректно применять только в тех случаях, когда к ликвидации последствий долгое время не приступали или не оказали содействие вообще.

По мнению компании, выбранное Росприроднадзором значение данных показателей завышено и является неверным, а также противоречит существующей судебной практике и фактическим обстоятельствам аварии. Норникель оперативно среагировал на случившиеся и приступил к незамедлительным действиям по устранению последствий разлива. Компания уже приступила к рекультивации земельных участков. «Одновременно, с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов, мы ведем поиск технологий и средств, позволяющих добиться восстановления окружающей среды в максимально полном объеме», — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов в данном районе.

Несмотря на это, ПАО «ГМК «Норильский никель» вновь выразил готовность полностью профинансировать восстановительные работы и в тесном контакте с государственными органами реализовать специальные программы по возвращению экосистемы Таймыра в до аварийное состояние.