Мартыновский район, , 12:12 — REGNUM В Ростовской области произошла дорожная авария, которая унесла жизнь пятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 8 июля.

ДТП произошло вечером 7 июля на хуторе Новосадковский Мартыновского района. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2106 сбил девочку 2015 года рождения, которая вырвалась из рук взрослого. Ребёнок от полученных травм скончался в больнице. Дорожная полиция восстанавливает картину произошедшего.

Сотрудники регионального управлении ГИБДД призывают взрослых крепко держать за руку детей и быть предельно внимательными и осторожными у проезжей части.